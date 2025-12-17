A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 19min
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) respira fundo e agarra a aliança. Quando abre os olhos, vê José Diogo (Pedro Sousa). Chama-o e corre para ele, mas JD fica sem reação. Ela abraça-o e estranha a atitude dele. JD percebe que Mariana é a mulher com quem casou, mas não se lembra de nada. Mariana julga que ele está a fingir. Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) explicam-lhe que ele perdeu a memória. Mariana fica em choque. 

 Mariana chega com JD, Óscar e Isabel. Anita (Marina Mota) fica aliviada ao ver JD. Mariana percebe que Anita sabia do regresso de JD e não lhe disse nada. Óscar assume que foi ele que pediu para não dizer nada, até o encontrarem. Vão todos para o quarto, para falarem melhor. Anita liga a Hector e deixa mensagem para lhe ligar com urgência.

 Mariana diz que a casa de JD é onde ela e Carlota estão, mas ele não faz ideia de quem seja Carlota. Óscar relembra-o de que é a sua filha, mas JD não tem qualquer emoção. Mariana conta-lhe alguns pormenores da sua história. Está obstinada em fazer com que JD se lembre de quem é, mas ele não se lembra de nada e só fica cada vez mais nervoso.

 JD não quer continuar a ouvir como era a sua vida, porque não se lembra de nada. Para que Mariana o deixe em paz, JD diz que tem namorada. Mariana fica em choque e quer saber quem é. JD diz que foi ela que cuidou dele e lhe contou o que tinha acontecido. JD vai embora e Mariana quer ir atrás dele. Óscar e Isabel tentam travá-la, mas sem sucesso. Mariana quer ir com JD, mas ele diz que não faz sentido, porque não se lembra dela. Mariana faz um esforço para não chorar. Óscar oferece-se para levar JD à praia, mas ele diz que consegue conduzir Mariana entrega o seu colar com a aliança a JD. Diz-lhe que a história deles começou há muito tempo e não pode acabar assim. Mariana diz-lhe para ir resolver a sua vida, mas pede-lhe para voltar, para ver a filha e continuarem a sua história. JD guarda o colar e sai sem dizer nada. Mariana desaba a chorar.

Recorde-se que JD não se lembra mesmo de nada, mas que tem tentado seguir todas as pistas para descobrir quem é:

