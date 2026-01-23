Vem aí em «A Protegida»: Revelações sobre o passado de JD abalam Óscar e Isabel

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) vai ter com Óscar (Joaquim Horta) e diz-lhe que está muito confuso com tudo. JD diz que precisa de falar com alguém que não lhe minta e sentiu que Óscar podia ser essa pessoa. Óscar garante que é e abraça o sobrinho.
JD fica muito desconfortável com as informações que Óscar e Isabel (Sara Barradas) lhe dão sobre os pais adotivos. JD começa a ponderar sobre a ideia de Mónica (Catarina Nifo) e talvez tenha ido embora porque quis. Isabel e Óscar estranham a menção a Mónica e JD revela que foi ela que cuidou dele nestes dois anos. Isabel e Óscar ficam em choque.
Relembre-se que foi Isabel e Óscar que encontraram JD ao fim de 2 anos: