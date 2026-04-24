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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: A precisar de ser operado, Domingos foge da clínica

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:55
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Em «Amor à Prova», médico informa que Domingos (João Lagarto) precisa de ser operado ao coração e São (Sofia Grillo) fica muito aflita. Sara (Joana de Verona) diz que as coisas agora são mais simples, mas Domingos recusa-se a ser operado e que ir embora da clínica. São pede-lhe para voltar para o quarto e ouvir os médicos, mas Domingos afirma que aquilo é um negócio e quando não têm nada para tratar, inventam. São pede a Sara para falar com Cris (José Condessa), pois só ele consegue pôr juízo na cabeça do pai.

São continua a ralhar com Domingos por ter fugido da clínica e por não querer ser operado. Ele diz que só precisa de descansar e que as clínicas não passam de negócios. Cris tenta pôr algum juízo na cabeça do pai e compara-o a um carro que precisa de uma peça nova, mas Domingos diz que não tem dinheiro para o arranjo.

Domingos não aceita que Vítor (Diogo Infante) lhe pague a clínica, nem a operação. Sara diz que podem ver outras opções, mas Domingos recusa. Sara sugere que Domingos seja seguido no SNS, mas ele sabe que isso vai demorar muito tempo. Cris afirma que aquela decisão não é só de Domingos.

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