Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Nico ao saber que é adotado

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) vão ter com Nico (Salvador Biernat), para lhe contar que é adotado. Usam os carros como metáfora, para lhe explicar que não foram eles que o fizeram, mas foram eles que o escolheram para fazer parte da família, com muito amor. Nico fica muito sério.
Tomás e Alice olham expectantes para Nico, que está entre o choque e o alheamento. Alice pergunta a Nico se percebeu o que lhe contaram e ele diz que sim, que eles não são seus pais. Alice e Tomás perguntam-lhe se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta e Nico diz que tem uma pergunta.
Tomás ficou surpreendido com a reação de Nico à revelação de que é adotado e com a pergunta que ele fez. Afonso aparece e fica muito irritado por terem contado a verdade a Nico. Tomás lembra que era o que estava combinado e informa que vão contratar um cuidador para ajudar ali em casa. Alice diz que David também acha boa ideia.