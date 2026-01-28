Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) foi ver como Melanie (Beatriz Costa) está. Ela abraça-o e vai para o beijar, mas ele desvia-se e ela fica constrangida. André diz que precisa de um documento de identificação de Melanie, para ser testemunha do que se passou na oficina. Ela fica muito tensa, mas disfarça. Quando fica sozinha, Melanie pega no seu passaporte e vemos que tem outro nome.

André cruza-se com Bruno (João Arrais) e este pergunta-lhe se agora vive ali. André diz que veio falar com Melanie, para assegurar que vai depor a favor de Cris (José Condessa). Ambos acham que a história do filho biológico está a mexer muito com Cris e André diz que Alice também não ajuda, pois foi a casa deles para falar com Cris. Bruno fica sem saber se conta a Sara ou não.

De relembrar que André e Melanie estão cada vez mais cúmplices:

