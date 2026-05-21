Vem aí em «Amor à Prova»: Alice fica cheia de medo de Tomás, após ele ser agressivo com ela

Em «Amor á Prova», Alice (Mafalda Marafusta) vai ter com Amália (Ana Guiomar) para a apoiar, depois de saber que perdeu o bebé. Alice tira um envelope da mala e Amália arranja forma de ver o que está lá dentro. David (Diogo Amaral) quer falar com Amália, mas Alice acha melhor deixarem a conversa para depois. Amália fotografa a certidão de nascimento de Nico (Salvador Biernat). Alice mente sobre o envelope e Amália regista.
Tomás (João Jesus) pergunta a Alice onde foi e ela diz que foi à taqueria. Tomás tenta aproximar-se dela, mas ela afasta-se. Tomás não gosta da rejeição e fica violento. Agarra no braço de Alice e pergunta-lhe se anda a encontrar-se com alguém. Tomás avisa-a para não o enganar e Alice fica muito assustada.