Vem aí em «Amor à Prova»: Amália descobre o lado obscuro de Tomás

Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) diz a David (Diogo Amaral) que dormiu mal e por isso não foi à consulta. Depois diz a Tomás que lhe custa mentir a David, pois ele tem sido um verdadeiro amigo. Tomás (João Jesus) acha que é um mal necessário. Amália pergunta a Tomás o que fez contra Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa).

Amália está preocupada, pois não fazia ideia que o plano de Tomás passava por fazer com que Cris fosse preso. Tomás diz-lhe que não precisa de se preocupar e que pode dizer que não sabia de nada. Amália fica fascinada com a mente ardilosa de Tomás, mas diz que o melhor é não se envolver mais nos problemas da família.

Recorde-se que Tomás tem procurado Amália para ajuda-lo: