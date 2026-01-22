Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) vai ter com Melanie (Beatriz Costa) e leva um ramo de flores, mas depara-se com um cliente a meter conversa com ela e estaca. Melanie responde de forma cordial, mas não está minimamente interessada.

O cliente começa a insistir e agarra-a. André intervém, mas acaba estatelado no chão, depois de levar um empurrão do cliente.

O cliente dá pontapés a André, que continua caído no chão. Melanie grita e tenta afastar o cliente de André.

De relembrar que André está apaixonado por Melanie: