Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) vai ter com Melanie (Beatriz Costa) e leva um ramo de flores, mas depara-se com um cliente a meter conversa com ela e estaca. Melanie responde de forma cordial, mas não está minimamente interessada.

O cliente começa a insistir e agarra-a. André intervém, mas acaba estatelado no chão, depois de levar um empurrão do cliente.

O cliente dá pontapés a André, que continua caído no chão. Melanie grita e tenta afastar o cliente de André. 

De relembrar que André está apaixonado por Melanie:

