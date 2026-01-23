Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 7min
Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) confessa a Bruno (João Arrais) que nunca pensou ter de defender Cris (José Condessa). André pergunta por Melanie (Beatriz Costa) e Bruno diz-lhe que se trancou no quarto. Bruno desconfia que ela não vai abrir a porta a ninguém.

André bate à porta e Melanie abre por ser ele. Ele pergunta se pode entrar e Melanie dá-lhe passagem, depois de verificar que o esconderijo está tapado. André pede-lhe desculpa por ser sempre um desastre, mas Melanie não concorda e beija-o. O clima aquece entre os dois.

Recorde-se que foi amor à primeira vista:

Amor à Prova

Amor à Prova: Gesto de Alice deixa Domingos comovido

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Vanda finge ser fã de Amália e engana David

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Tomás faz um pedido secreto a Vítor

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Afonso irrita-se com David

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Amália lança o alerta: «Não se pode normalizar este tipo de comportamento»

Amor à Prova
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria culpa Sammy e obriga-o a afastar-se da filha

Terra Forte
Ontem
1

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
14 dez 2025
2

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Terra Forte
qua, 21 jan
3

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

seg, 19 jan
4

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
5

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Terra Forte
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

qua, 21 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Hoje

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Hoje

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem
Mais Fora do Ecrã