Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) confessa a Bruno (João Arrais) que nunca pensou ter de defender Cris (José Condessa). André pergunta por Melanie (Beatriz Costa) e Bruno diz-lhe que se trancou no quarto. Bruno desconfia que ela não vai abrir a porta a ninguém.
André bate à porta e Melanie abre por ser ele. Ele pergunta se pode entrar e Melanie dá-lhe passagem, depois de verificar que o esconderijo está tapado. André pede-lhe desculpa por ser sempre um desastre, mas Melanie não concorda e beija-o. O clima aquece entre os dois.
Recorde-se que foi amor à primeira vista: