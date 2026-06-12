Vem aí em «Amor à Prova»: Após rejeitar João, Vera prepara-se para uma conversa decisiva com Cris

Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) não percebe porque Bruno quer tanto ir àquela rave e Bruno (João Arrais) acha que ela não quer ir, porque lhe faz confusão ver André (Lucas Dutra) com Ana (Leonor Oliveira). Melanie rejeita aquela ideia e diz a Bruno para arranjar outra insegurança. Vera está muito transtornada e desata a chorar. Conta como correu a conversa com Tomás e diz que precisa de falar com João (Carlos Félix).

Vera (Helena Caldeira) já contou a João como correu a conversa com Tomás e que ele achou que João era seu cúmplice. João não se importa de perder o emprego, por ter ajudado Vera, pois era o correto a fazer. Vera percebe que há ali sentimentos e esclarece que não está disponível. João acha que ela tem coisas para resolver com Cris (José Condessa), mas Vera acha que ele não a quer ver à frente.

Melanie e Bruno recebem Ana e André. Melanie e André não estão com vontade nenhuma de sair e Ana propõe ficarem ali em casa. André vê Vera, reconhece-a como sendo Pepa e fica muito confuso. Cris chega para falar com Pepa e Bruno diz que vão voltar ao plano inicial de ir à rave. Pepa prefere sair com Cris e promete contar-lhe tudo.

Recorde-se que João e Vera têm uma ligação especial: