Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno confronta Melanie sobre a droga e dá-lhe três opções

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) chega a casa e João pergunta-lhe se está melhor da ressaca. Bruno disfarça e diz que está ótimo. Bruno pergunta por Melanie (Beatriz Costa) e João (Carlos Félix) diz que deve estar no quarto a vestir-se. Bruno pede desculpa a Melanie por ter entrado no quarto dela sem permissão e ela desculpa-o. Bruno acha que ela também deve um pedido de desculpas e Melanie fica confusa. Ele mostra a droga e pergunta-lhe porque tem aquilo escondido na caixa do estore.
Melanie está em pânico por ter sido apanhada e diz ao amigo que não devia ter entrado no seu quarto. Bruno quer entender o que se passa ali, mas Melanie diz que vai desaparecer do mapa e devem esquecer que ela existiu.
Ele quer conversar com Melanie para perceber no que ela está metida, mas Melanie fecha-se no quarto e não quer falar. Bruno diz que também já se meteu em alguns sarilhos, sem querer e conta alguns deles, mas Melanie continua sem falar. Bruno ameaça contar a André (Lucas Dutra) e Melanie abre a porta.
Melanie faz as malas para ir embora, mas Bruno vai desfazendo-as. Melanie já disse que a droga não é dela e Bruno quer saber de quem é, pois normalmente são pessoas perigosas e podem estar todos a correr riscos. Nesse momento, Cris (José Condessa) liga a Bruno e ele disfarça a tensão do momento. Bruno tenta ser prático e dá 3 opções a Melanie do que pode fazer.
De relembrar que Melanie tem vivido em pânico constante: