Vem aí em «Amor à Prova»: Casamento de Sara e Cris está condenado?

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) experimenta o vestido de noiva, mas sente que São tem qualquer coisa contra o casamento, só não percebe se é por ser ela ou por Cris (José Condessa) ir casar. São (Sofia Grillo) confessa que gosta dela como de uma filha e se às vezes é rezingona, é por isso mesmo. São não pode revelar os verdadeiros motivos.

Nelson (Fernando Rodrigues) convida São para almoçar fora, mas acaba por se emocionar ao ver Sara vestida de noiva. Nelson diz que a mãe deve estar muito orgulhosa. São pergunta por Domingos e manda uma boca a Nelson, sobre se ele ficou a fazer horas extra na hora de almoço.

Relembre-se que São já tinha avisado Sara: