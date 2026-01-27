Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:24
Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso - TVI
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) acaba de fazer um story. David (Diogo Amaral) chega a casa e Amália conta-lhe como correu a consulta. Amália mostra um calendário com os dias férteis, mas David diz que o médico lhe ligou e aconselhou a não porem muita pressão sobre esse assunto.

Amália faz-se de sonsa e confessa que se tem sentido um pouco pressionada. David confessa que sempre sonhou ser pai, mas não quer pressionar Amália. Ele começa a imaginar como será ter um bebé ali em casa e Amália vislumbra o pior, mas disfarça.

Recorde-se que o ex-marido de Amália descobriu que ela anda a tomar a pílula para não engravidar de David: 

