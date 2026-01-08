Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Convite de Cris deixa Bruno incrédulo e temer o pior

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 26min
Vem aí em «Amor à Prova»: Convite de Cris deixa Bruno incrédulo e temer o pior
Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) fala com o senhorio ao telemóvel e informa Bruno (João Arrais)  que Melanie (Beatriz Costa) ficou com o quarto, mas ele mal reage. Simone nota que Bruno está estranho e pergunta-lhe se não devia ter ido festejar o noivado de Cris (José Condessa). Simone acha que Bruno está assim, por ir perder o companheiro de farra.

A festa continua, mas São (Sofia Grillo) tem dúvidas e não acha que seja o momento certo. Sara (Joana de Verona)  faz planos para o casamento e a lua de mel. Bruno chega e conta que Melanie ficou com o quarto. André (Lucas Dutra) fica entusiasmado e todos notam. Cris convida Bruno para ser seu padrinho de casamento e este fica impactado.

Sara ainda está incrédula com a surpresa que Cris preparou. Sara recebe uma chamada e afasta-se para atender. São mete-se com Bruno por não ter ficado muito feliz com o convite para ser padrinho e acha que ele também não tem fé naquele casamento. Bruno disfarça. 

Recorde-se que para além de amigos, Cris e Bruno trabalham juntos:

Hoje

Ontem

Ontem

Ontem

Ontem

Ontem
