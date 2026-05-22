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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice vão assumir a relação

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 6min
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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) entrega a certidão de nascimento de Nico (Salvador Biernat), a Cris (José Condessa). Ele nota que ela está nervosa e Alice revela que Tomás (João Jesus) voltou a desconfiar dela e tem medo do que possa vir a acontecer. Cris conta que o irmão foi raptado e que isso o fez pensar como a vida pode mudar de um momento para o outro, por isso quer assumir a relação.

Alice está nervosa por Cris querer assumir a relação e diz que não pode simplesmente contar a Nico que Cris é o pai dele e irem viver todos juntos. Cris diz que não fizeram mal a ninguém e quanto mais tempo passar, mais munições vão dar a Tomás. Alice acaba por concordar e Cris rodopia com ela, feliz.

Recorde-se que Cris tinha uma grande decisão em mãos:

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