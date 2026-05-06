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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos está desaparecido

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 11min
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Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vai ter com Cris (José Condessa) e diz-lhe que mais uma vez pisou o risco por ele e Nico (Salvador Biernat). Sara tira o envelope com o resultado do exame de quimerismo de Nico da mala e entrega-o a Cris.

André (Lucas Dutra) fala com São (Sofia Grillo) e diz-lhe que o pai não apareceu por ali. Tiago vê André ao telemóvel e acha que está a falar com Samuel. Tiago está muito interessado em saber a orientação sexual de André e Ana diz que está prestes a descobrir. André conta que o pai desapareceu. Samuel pergunta a André se é hoje que bebem uma cerveja em casa de Bruno (João Arrais).

Cris já leu o relatório do exame de quimerismo, mas não percebe nada do que lá está escrito. Sara explica que Nico está curado, mas nem têm tempo de festejar porque São entra por ali adentro e diz que Domingos (João Lagarto) desapareceu.

Recorde-se que Domingos está doente e precisa de ser operado:

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