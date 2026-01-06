Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) está incrédula com a possibilidade de Cris (José Condessa) ser pai de um miúdo e furiosa por lhe ter escondido que foi fazer um teste de paternidade à clínica onde ela trabalha. Bruno (João Arrais) e Domingos (João Lagarto) observam a discussão à distância. Bruno recebe uma chamada de Alice e pergunta-lhe se já tem o resultado dos testes.
Alice (Mafalda Marafusta) diz que já tem o resultado do teste e pede a Bruno para se encontrarem para falarem. Tomás (João Jesus) quer ir com Alice, mas ela acha melhor não e Amália (Ana Guiomar) oferece-se para ir com a irmã. Nico fica feliz por ver a tia e pergunta-lhe se veio brincar com ele. Tomás diz que a tia vai sair com a mãe, mas ficam a brincar os dois.
Cris já se explicou melhor e Sara percebe que o miúdo que pode ser filho dele, é o sobrinho de David (Diogo Amaral), o seu chefe. Sara não fazia ideia de que ele era adotado e revela que é o mesmo miúdo que teve o acidente com o kart. Cris fica assustado com tantas coincidências. Bruno avisa que Alice já tem o resultado do teste e vem ali ter com eles.
Sara liga a David a avisar que precisou de sair e já não volta hoje, mas promete compensar as horas. David pergunta-lhe por uns exames que deviam estar ali e Sara diz que estavam, mas depois teve de sair quando Amália chegou. David fica incrédulo.
Amália já estacionou perto da oficina e diz que não deve ser fácil para Alice dar aquela notícia ao pai de Nico. David liga a Amália, mas ela não atende e diz que se entende com ele depois. Nelson entra com Alice e Amália e diz que elas querem falar com Bruno e Cris. Alice reconhece Sara e esta explica que é namorada de Cris. Nelson é apanhado de surpresa com a possibilidade de Cris ter um filho e quer saber o que se passa. Alice pede para falarem noutro sítio, mas Sara faz questão de ir também. Cris quer acabar com o suspense e pergunta quem é afinal o pai da criança. Alice revela, finalmente, quem é o pai do menino.