Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade - TVI
Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) está sentado num baloiço e observa um pai a brincar com um filho. André (Lucas Dutra) senta-se ao pé dele e tenta perceber o que lhe vai na alma. Cris confessa que está muito confuso. André achou que ele estava feliz por poder salvar o miúdo. Cris revela que está, mas depois conheceu-o e aquilo mexeu com ele.

Cris diz que a ideia era dar a medula ao miúdo e seguir com a sua vida, mas quando o viu não conseguiu ficar indiferente. Cris põe a hipótese de se darem todos bem e criar uma relação com o miúdo, mas André avisa que isso pode não correr bem e que o miúdo o pode rejeitar quando souber a verdade. Cris fica ainda mais confuso.

