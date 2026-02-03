Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico

  • TVI Novelas
  • Há 45 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) vê Afonso entusiasmado a assistir a uma corrida. Afonso (Guilherme Filipe) pergunta por Nico (Salvador Biernat) e revela que ele lhe mandou uma mensagem para virem andar de kart. Tomás fica consternado pelo pai não se lembrar que Nico está internado e que aquilo já aconteceu, mas disfarça. Tomás pergunta se já tem o resultado dos exames e Afonso diz que ainda vai demorar.

David (Diogo Amaral) diz que está a fazer os possíveis para que o transplante de Nico aconteça o mais rápido possível, mas também está preocupado com o estado de saúde de Afonso. Tomás aparece com o pai e conta a David o que se passou no kartódromo. David revela o que sabe sobre o estado de saúde de Afonso e acha que ele devia usar uma pulseira com GPS.

Recorde-se que Afonso está com perdas de memória constantes:

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Em jantar a dois, Nelson tenta seduzir São

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- David fico furioso com Amália e faz o impensável

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Sara confronta Cris sobre o casamento: «Tens dúvidas?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Bruno irrita-se com Sara: «És burra ou quê?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Alice entrega-se a Tomás, mas a sua cabeça não está ali

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Amor à Prova
Ontem
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
15 jul 2025
2

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem
3

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
4

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória

Terra Forte
Ontem
5

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
14 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Ontem

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
dom, 1 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Hoje

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Amor à Prova
Ontem

«Se eu tivesse uma irmã assim ela voava pela janela»: Fãs de «Amor à Prova» têm opinião vincada sobre Amália

Amor à Prova
Ontem

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

Festa é Festa
dom, 1 fev
Mais Fora do Ecrã