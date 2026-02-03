Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) vê Afonso entusiasmado a assistir a uma corrida. Afonso (Guilherme Filipe) pergunta por Nico (Salvador Biernat) e revela que ele lhe mandou uma mensagem para virem andar de kart. Tomás fica consternado pelo pai não se lembrar que Nico está internado e que aquilo já aconteceu, mas disfarça. Tomás pergunta se já tem o resultado dos exames e Afonso diz que ainda vai demorar.

David (Diogo Amaral) diz que está a fazer os possíveis para que o transplante de Nico aconteça o mais rápido possível, mas também está preocupado com o estado de saúde de Afonso. Tomás aparece com o pai e conta a David o que se passou no kartódromo. David revela o que sabe sobre o estado de saúde de Afonso e acha que ele devia usar uma pulseira com GPS.

Recorde-se que Afonso está com perdas de memória constantes: