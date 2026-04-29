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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Furioso, David expõe traição e gravidez falsa de Amália

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 43min
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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) chega com Filomena e David (Diogo Amaral) pergunta-lhe onde andou e quem é aquela mulher. Amália diz que é a mãe de Carlos (Rodrigo Trindade), que ele disse que estava morta e que se passam coisas muito graves com ele. David pergunta se essas coisas também a incluem a ela e se quer falar em frente às visitas. Amália não esperava aquela reação.

David já ouviu Filomena e lamenta que tenha descoberto que o filho é viciado em apostas, mas infelizmente não a pode ajudar. Amália sugere que Filomena fique ali em casa, mas David não acha boa ideia, até porque têm muitos assuntos para resolver. David pergunta a Amália se quer falar sobre a falsa gravidez, sobre ser amante de Carlos ou o aborto.

Recorde-se que Amália tem andado a mentir ao marido:

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