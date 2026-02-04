Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Em «Amor à Prova, Cris (José Condessa) já está a fazer a recolha de medula e tenta aligeirar a tensão que sente. Alice (Mafalda Marafusta) aparece e diz que não foi capaz de respeitar o pedido dele, pois precisa de lhe agradecer e quer que seja Cris a entregar o carrinho a Nico (Salvador Biernat), para se poderem despedir. Alice dá-lhe um beijo na cara, mas os seus lábios acabam por se tocar e a luz vai abaixo.

Alice teme que a falta de energia impeça a realização do transplante. Cris sente a máquina a trabalhar e diz que em princípio terá uma bateria. Marco entra apressado e informa que houve um apagão. Alice fica muito preocupada e vai ver do filho.

Recorde o momento em que Alice e Cris se declararam um ao outro: