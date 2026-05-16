Vem aí em «Amor à Prova»: O grande frente-a-frente de Vera e Afonso

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) agradece a Tomás (João Jesus) pelo voto de confiança e promete dar o seu melhor. Ele alerta para o avançado estado da doença e as confusões que Afonso (Guilherme Filipe) faz. Tomás diz que ele tem falado numa Vera e numa Verónica, mas não faz ideia de quem sejam. Vera regista. Afonso chega e fica aterrorizado ao ver Vera.

Afonso está em pânico por Vera ali. Ela veste o papel de cuidadora e pede a Afonso para ter calma. Afonso diz que ela se chama Vera e não Filipa, mas Tomás não faz caso, pois Afonso está sempre a chamar Vera a toda a gente. Alice (Mafalda Marafusta) chega e apresenta-se a Vera, que diz chamar-se Filipa.

Afonso afirma que aquela mulher é Vera e não Filipa. Tomás acha que o pai está a ter mais um surto, mas ele garante que não. Tomás pergunta-lhe então quem é Vera e porque o deixa tão transtornado. Afonso nubla, finge confusão e pergunta-lhe de quem estão a falar.

Relembre-se que Afonso tem confundido muitas pessoas com Vera: