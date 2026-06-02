Vem aí em «Amor à Prova»: O segredo que liga Vera e Melanie

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) muda-se para a casa da malta e fica agradada com o espaço. João (Carlos Félix) não percebe como é que ela se mudou sem ver a casa e diz que podia ter amianto e causar-lhe um problema de saúde. Vera pergunta se ele é sempre tão fatalista e João diz que assim está sempre preparado para o pior. Vera quer conhecer os companheiros de casa.
As coisas de Bruno (João Arrais) estão espalhadas pelo quarto. Ele e Melanie estão envolvidos aos beijos. Melanie (Beatriz Costa) acha que chegou a nova inquilina, mas Bruno não quer saber. Melanie está com a cabeça na história de Vera, pois tem de a convencer a identificar Fred. João avisa que "Filipa" chegou.
Vera fala com a António ao telemóvel. João apresenta Melanie e Bruno a "Filipa". Melanie diz que têm de falar das regras da casa. Bruno fala das paranoias de João. Melanie atende uma chamada de António e pergunta se a outra miúda já decidiu identificar Fred.
António convida Vera a voltar à PJ. Vera diz que aquele assunto está morto e enterrado. António fala do caso de Melanie e de como ela pode ir presa se Vera não identificar Fred. Pergunta se ela fica de consciência tranquila.
