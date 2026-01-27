Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) vai ter com Alice (Mafalda Marafusta) e tenta distraí-la com o seu novo telemóvel. Cris (José Condessa) chega esbaforido e diz que soube o que aconteceu. Alice desata a chorar e deixa-se cair nos braços de Cris, que a acolhe com carinho. Amália observa aquilo estupefacta.

Cris continua a reconfortar Alice e Amália vai observando. Sara (Joana de Verona) aparece e fica furiosa ao ver Cris a consolar Alice. Cris barafusta com Sara por lhe ter mentido e não ter contado o que se passou com Nico (Salvador Biernat). Tomás aparece e diz a Alice que David (Diogo Amaral) quer falar com eles os dois.

É nos braços de Cris que Alice consegue encontrar alguma paz:

