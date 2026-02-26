Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo

  Hoje às 09:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo - TVI
Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) agradece a Sara (Joana de Verona) por ter sido cuidadosa com Afonso (Guilherme Filipe) e diz que infelizmente os lapsos têm sido cada vez mais frequentes. Sara diz que também gostava de ter motivos para lhe agradecer e Alice percebe que ela já sabe que deixou São entrar no quarto de Nico (Salvador Biernat). Sara pergunta-lhe o que Tomás achou disso e conclui que ele não sabe.

Tomás (João Jesus) e Afonso esperam pelo resultado do exame. Afonso diz que tem o direito de receber a informação a sós, mas Tomás acha que também tem o direito de saber que problema o pai tem. David chega com os resultados e eles perguntam o que Afonso tem afinal.

Sara continua furiosa por Alice ter deixado São (Sofia Grillo) entrar no quarto de Nico e acha que fez isso, só para ficar bem na fotografia e conquistar São. Sara avisa Alice para ficar longe de Cris e da sua família.

Recorde-se que Sara está de casamento marcado:

