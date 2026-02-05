Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) vai abrir a porta e Carlos (Rodrigo Trindade) irrompe como um drogado em abstinência. Carlos diz que estava prestes a ganhar dinheiro numa aposta de corridas de cavalos e agora não sabe o resultado. Amália manda-o embora, porque Afonso está ali, mas tarde demais. Afonso (Guilherme Filipe) vê Carlos e reconhece-o. Pergunta-lhe o que está ali a fazer.

Amália e Carlos estão constrangidos por terem sido apanhados. Amália diz que Vítor pediu a Carlos para vir ali, para ver se estava tudo bem. Carlos diz que também vai ser contabilista da taqueria e por isso estão sempre ligados. Afonso vai para o quarto ver TV. Amália ralha com Carlos por ter aparecido ali e espera que Afonso esqueça o que viu.

Recorde-se que Luz, também, já tinha apanhado Carlos e Amália em flagrante: