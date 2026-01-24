Vem aí em «Amor à Prova»: Sem autorização, São visita Nico, faz uma revelação e oferece-lhe algo

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) fica passada por São estar de novo na clínica. São diz que agora que Tomás (João Jesus) sabe dos problemas de Cris (José Condessa) com a polícia, vai fazer de tudo para os afastar da vida deles, por isso esta pode ser a única oportunidade de ver o neto. São promete apoiar ao máximo o casamento de Sara e Cris, se Sara a deixar ver o neto.

Sara acompanha São ao quarto de Nico (Salvador Biernat) e permite que ela o veja durante 5 minutos. Uma empregada de limpeza entra no quarto e elas ficam à espera que saia.

A empregada sai do quarto de Nico e São corre para lá. Sara fica à porta de vigia, mas alguém pede ajuda e Sara tem de ir ajudar. Tomás dirige-se para o quarto do filho.

São olha para Nico, lavada em lágrimas. Nico acorda e diz que a conhece. Pergunta se é enfermeira, mas São diz que não. Nico pergunta-lhe quem é então.

Tomás está quase a chegar ao quarto de Nico. Sara despede-se do homem que a chamou e assim que vê Tomás quase à porta do quarto de Nico, chama-o. Sara pensa em algo para ganhar tempo e diz a Tomás que lhe deve um pedido de desculpa. Tomás olha para ele como se fosse louca.

São promete explicar tudo a Nico, mas primeiro só quer dar-lhe um presente e entrega-lhe o carrinho que tricotou. Nico agradece, mas diz que não pode aceitar presentes de estranhos. São diz-lhe que está rodeado de pessoas que o amam, mas existem outras pessoas que o amam- e que ele não conhece. São revela que é mãe de Cris.

Recorde-se que não é a primeira vez que São procura Nico: