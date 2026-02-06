Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) visita Nico (Salvador Biernat) e pergunta-lhe como está. Ele não esconde que está muito cansado e pergunta por Cris (José Condessa). Tomás fica incomodado e explica que Cris vai deixar de fazer parte das suas vidas. Nico fica abalado, pede o quadro digital e mostra o desenho do "pantera". Nico pede ao pai para imprimir o desenho e entregar a Cris, como agradecimento.

Tomás, enfurecido, mostra a David (Diogo Amaral) o desenho que Nico fez do "Pantera" e conta que Nico lhe pediu para o imprimir e entregar a Cris.

Recorde-se que Tomás não se tem conseguido controlar com medo de que Nico saiba que ele não é o seu pai biológico: