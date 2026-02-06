Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 34min
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) visita Nico (Salvador Biernat) e pergunta-lhe como está. Ele não esconde que está muito cansado e pergunta por Cris (José Condessa). Tomás fica incomodado e explica que Cris vai deixar de fazer parte das suas vidas. Nico fica abalado, pede o quadro digital e mostra o desenho do "pantera". Nico pede ao pai para imprimir o desenho e entregar a Cris, como agradecimento.

Tomás, enfurecido, mostra a David (Diogo Amaral) o desenho que Nico fez do "Pantera" e conta que Nico lhe pediu para o imprimir e entregar a Cris.

Recorde-se que Tomás não se tem conseguido controlar com medo de que Nico saiba que ele não é o seu pai biológico:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: David só vê uma forma de Afonso não correr perigo

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «Depois do transplante, vou contar ao Nico que ele é adotado»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Melanie deixa André desconfiado: «Está a enganar-se a ele próprio»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Vítor decidiu: «Depois do meu neto fazer o transplante, eu peço o divórcio»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Luz está a preparar uma vingança contra Vítor?

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

Terra Forte
8 nov 2025
1

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Carla assume vingança e provoca tensão máxima entre Sammy, Flor e António

Terra Forte
seg, 2 fev
3

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Amor à Prova
qua, 4 fev
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice decide contar toda a verdade a Nico

Amor à Prova
dom, 25 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
qua, 4 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Amor à Prova
Ontem

Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

Ontem

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

qua, 4 fev

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

qua, 4 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Ontem

Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

Ontem

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Ontem

Sofia Ribeiro desabafa sobre fase delicada: «O cancro é uma doença solitária»

Ontem

Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

Ontem

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

qua, 4 fev
Mais Fora do Ecrã