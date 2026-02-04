Vem aí em «Amor à Prova»: Transplante de Nico fica em risco?

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) teme que a falta de energia impeça a realização do transplante. Cris (José Condessa) sente a máquina a trabalhar e diz que em princípio terá uma bateria. Marco entra apressado e informa que houve um apagão. Alice fica muito preocupada e vai ver do filho.

Alice vai para o quarto de Nico (Salvador Biernat) e cruza-se com Sara (Joana de Verona), que estranha ver Alice ali, em vez de estar com Nico. David (Diogo Amaral) diz que houve um apagão, mas a clínica tem geradores de emergência. Sara olha para Alice como se sentisse que se passou algo. Alice desaba num pranto.

David, Sara e Marco estão de volta de Cris e certificam-se de que a colheita não foi comprometida. Cris está disposto a dar tudo o que for preciso para salvar Nico. Sara repara no carrinho de crochet ali e pergunta a Cris se voltou sozinho, pois tinha entregado a David, para o entregar a Nico.