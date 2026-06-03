Vem aí em «Amor à Prova»: Vera confronta Fred e descobre pista sobre a droga

Em «Amor à Prova», António diz a Fred que tem uma pessoa para o ver. Fred acha que é Melanie. António diz que é outra velha amiga dele. Vera entra e Fred fica em choque.
Melanie admira a coragem de Vera a enfrentar Fred. António acha que Vera e Melanie já se conheciam. Melanie disfarça. António espera que Vera consiga arrancar uma confissão de Fred. Melanie quase chora ao ouvir a conversa de Fred.
Vera (Helena Caldeira) acusa Fred de lhe ter destruído a vida. Fred acha que quem fez isso foi o pai dela e tenta lembrar-se do nome dele. Vera acusa Fred de esconder droga na mala dela. Fred diz que não sabe de nada. Vera fala de Christine e Fred insiste que a amava e não lhe fez nada. Vera quer saber onde está a droga e percebe que ele a escondeu num lugar óbvio.
Fred é levado para a cela. Vera diz que não conseguiu a confissão. Melanie (Beatriz Costa) agradece a ajuda, pois, assim, talvez não vá presa. António diz que talvez tenha percebido onde a droga está escondida.
Recorde-se que Vera ficou muito abalada ao rever Fred: