Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:04
Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) chega a casa e Luz (Alexandra Lencastre) acha que é o momento de lhe oferecer os bilhetes para o Japão e iniciarem uma nova fase nas suas vidas. Vítor diz que essa fase não precisa de aeroportos, nem vai começar no Japão, mas ali mesmo. Vítor diz que quer o divórcio e Luz fica em choque.

Luz está incrédula com o pedido de divórcio e tenta assimilar. Fica indignada por Vítor ter a certeza de que se quer divorciar e nem valorizar o esforço dela para salvar o casamento. Vítor acha que há muito tempo que o casamento deles acabou. Luz fica a processar tudo.

Vítor explica que a separação deles, não significa a separação da família. Luz fica indignada com a frieza e certeza com que Vítor fala do divórcio. Relembra que sempre fez muitas cedências por ele e agora ele toma uma decisão daquelas, sem pensar nela. Luz pergunta-lhe se perdeu o interesse por ela ou se tem interesse noutra pessoa.

Recorde-se que esta decisão já está tomada há muito:

