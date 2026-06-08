Vem aí em «Terra Forte»: A chegada tão esperada de Carmen Serrado/ Maria de Fátima à mansão

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) está a espiar a casa, esboçando ar irritado por Rosinha (Francisca Salgado) e Dudu continuarem juntos e Flor (Benedita Pereira) não ter largado Sammy (José Fidalgo), fazendo promessas de se vingar de todos eles.

Susette (Inês Faria) entrevista Paolla para trabalhar na mansão. Paolla afirma estar sempre disponível para ajudar, mas ressalva que é muito rigorosa com os seus horários. Susette dá a entrevista por terminada, soltando um suspiro ao perceber como é difícil encontrar alguém para o trabalho.

Maria de Fátima pede ao segurança que avise Susette da sua presença, apesar de não ter marcação. O segurança concorda, enquanto Maria de Fátima se mostra visivelmente ansiosa.

Susette liga irritada a Leumi (Cassiano Carneiro), queixando-se de que as duas candidatas que ele selecionou eram péssimas. Furiosa, Susette acusa-o de estar a sabotar a contratação. O seu humor muda ao saber pelo segurança, que Carmen Serrado está ali para a entrevista, convencida de que encontrou a candidata ideal.

Recorde o plano de Maria de Fátima: