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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro declara-se a Rosa Maria e beija-a

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 15min
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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) vai ter com Rosa Maria (Custódia Gallego) a dizer estar muito arrependido por ter incentivado Sammy (José Fidalgo) a ficar com Maria de Fátima (Rita Pereira), e ter estado em guerra aberta com ela tantos anos, quando ela é uma mulher maravilhosa. Ela fica surpresa com a declaração.

Álvaro diz a Rosa Maria que ela já percebeu os sinais que lhe andava a dar, de estar interessado nela. Ele beija-a fogosamente e ela não o afasta.

Recorde-se que já havia uma 'chama' entre eles:

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