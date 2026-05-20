Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Em «Terra Forte», António (João Catarré) chega com Débora (Elisa Volpatto) ao bairro, com Débora a dizer-lhe que apesar de o amar e nunca o ir esquecer, ele tem o direito de escolher voltar para a sua mulher. António diz-lhe que ela também o marcou muito e criou com ela uma ligação forte.

António admite a Débora ter receio do que vai encontrar tanto tempo depois, podendo Flor já não gostar dele. Débora diz-lhe que isso é impossível por ele ser o homem dos sonhos de qualquer mulher. Débora diz a António que caberá a ele somente tomar a decisão de ficar com Flor ou voltar para ela, dizendo que no que toca a si, ele sabe que o esperará sempre um grande amor incondicional. António olha-a emocionado.

Recorde-se que Débora é perdidamente apaixonada por António e que foi ela que o salvou: