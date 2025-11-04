Vem aí em «Terra Forte»: António alerta Flor para o jogo duplo de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a Flor (Benedita Pereira) que tem de lutar pelo seu património, não sendo justo que seja Maria de Fátima (Rita Pereira) a detentora da fortuna da família quando não é uma Terra Forte, nem pertencer à família de Sammy (José Fidalgo), a quem tudo foi roubado. Flor ouve pensativa António a dizer ter ficado com a impressão de que Maria de Fátima está a encenar estar do seu lado para a atacar mais tarde.

António insiste com Flor ter ficado com a impressão de que Maria de Fátima está a fingir aquela amizade com ela. Susette (Inês Faria) entra com águas de coco, ficando a olhar impressionada para António. Maria de Fátima indica a Flor que nunca esquecerá o que a família dela a ajudou quando chegou ali sem nada com Adelaide (Lucinda Loureiro).

Recorde-se que António e Flor não sabem, mas têm mesmo muitas razões para desconfiar de Maria de Fátima: