Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que apesar de compreender que ele tivesse querido refazer a sua vida, nunca pensou que ele ficasse com Maria de Fátima. Sammy argumenta que foi por ela ter engravidado que isso sucedeu, mas Flor permanece a olhá-lo desapontada. Sammy diz a Flor que tem de perceber que ela e Maria de Fátima (Rita Pereira) são completamente diferentes uma da outra, e ela terá sempre uma classe que a sua mulher não consegue, por mais rica que seja. Flor diz-lhe que saiu bem caro ter ajudado o pai dele na vingança contra a família por pelos vistos ele não gostar nem um pouco da mulher.

Sammy justifica-se a Flor que resolveu focar-se em ser um bom pai de família como forma de esquecer a sua perda, nunca tendo traído Maria de Fátima, apesar de não gostar dela, e fez todos os possíveis para ser um bom pai para os seus filhos. Flor olha-o tocada.

Sammy olha chocado para Flor a dizer que não lhe sai da cabeça a hipótese de ele e Maria de Fátima já estarem combinados para que ele a seduzisse para depois no fim ficarem juntos. Sammy diz que nesse caso ela está a pôr em causa tudo o que viveram. António (João Catarré) surge a questionar Flor e Sammy se estão a ter uma discussão amorosa. Ambos o olham comprometidos.

Recorde o pacto que Sammy fez: