Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 13min
Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que apesar de compreender que ele tivesse querido refazer a sua vida, nunca pensou que ele ficasse com Maria de Fátima. Sammy argumenta que foi por ela ter engravidado que isso sucedeu, mas Flor permanece a olhá-lo desapontada. Sammy diz a Flor que tem de perceber que ela e Maria de Fátima (Rita Pereira) são completamente diferentes uma da outra, e ela terá sempre uma classe que a sua mulher não consegue, por mais rica que seja. Flor diz-lhe que saiu bem caro ter ajudado o pai dele na vingança contra a família por pelos vistos ele não gostar nem um pouco da mulher.

Sammy justifica-se a Flor que resolveu focar-se em ser um bom pai de família como forma de esquecer a sua perda, nunca tendo traído Maria de Fátima, apesar de não gostar dela, e fez todos os possíveis para ser um bom pai para os seus filhos. Flor olha-o tocada. 

Sammy olha chocado para Flor a dizer que não lhe sai da cabeça a hipótese de ele e Maria de Fátima já estarem combinados para que ele a seduzisse para depois no fim ficarem juntos. Sammy diz que nesse caso ela está a pôr em causa tudo o que viveram. António (João Catarré) surge a questionar Flor e Sammy se estão a ter uma discussão amorosa. Ambos o olham comprometidos.

Recorde o pacto que Sammy fez:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Terra Forte- Álvaro incentiva Sammy: «Se ainda sentes alguma coisa pela Flor, deves ficar com ela»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro faz uma proposta e um aviso a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Babi e Armando envolvem-se sexualmente

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: O primeiro beijo de Sammy e Flor ao fim de 20 anos

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro está furioso com Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
ter, 2 set
5

Sharam Diniz

seg, 17 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

A Fazenda
Ontem

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Ontem

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã