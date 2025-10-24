Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado - TVI
Em «Terra Forte», António (Joao Catarré) diz a uma arrasada Flor (Benedita Pereira) que ela não pode fugir mais ao seu passado. Do lado de fora, Rosinha (Francisca Salgado) vinca não ir sair dali até falar com a mãe. Flor esboça ar encurralado.

António diz a Flor que vai mesmo ter de enfrentar Rosa Maria (Custódia Gallego), que já se percebeu que não vai desistir dela. Flor diz a António que não sabia como reagir e por isso fingiu que não a conhecia. Flor confirma a um apreensivo António que Sammy (José Fidalgo) é o homem que amou no seu passado.

 

Flor diz querer ficar sozinha para pensar no que vai fazer. Rosinha exige respostas a Flor para o que se está a passar. Flor limita-se a sair sem dizer palavra. António pede a Rosinha que tenha calma e dê tempo à mãe para se pronunciar.

