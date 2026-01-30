Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António e José ficam em choque com o estado de Flor

  • Hoje às 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: António e José ficam em choque com o estado de Flor
Em «Terra Fprte», Leumi (Cassiano Carneiro) olha aflito para António (Joao Catarré) e José (Paulo Calatré) a chegarem para ajudar Flor (Benedita Pereira) com a mudança. Tenta impedi-los sem sucesso de passarem para a cozinha.

Flor já está a passar e a dobrar a roupa que estava na cozinha. Susette (Inês Faria) grava tudo discretamente. António e José estacam em choque ao verem Flor a trabalhar vestida de empregada.

Flor tenta disfarçar a António e José que está só a dar uma ajuda lá em casa, mas Susette desmente-a a dizer que Flor (Benedita Pereira) é que convenceu Flor a fazer aquele serviço de empregada. Flor sai disparada, tensa. José conta a Carla que Maria de Fátima meteu Flor como empregada na mansão.

De relembrar que Flor já tinha avisado que ia ajudar lá em casa:

