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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António e Sammy entram em confronto violento pelo amor de Flor

  • TVI Novelas
  • 2 abr, 08:59
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Em «Terra Forte», António (João Catarré) acaba por dar razão a José (Paulo Calatré), de Flor (Benedita Pereira) estar a enfrentar um grande dilema, dizendo que hoje não quer ir para casa para pensar no seu futuro com ela. Sammy (José Fidalgo) chega com Álvaro, com António a dizer-lhe já saber que se envolveu com Flor.

António agarra Sammy, prestes a descontrolar-se por ele se ter envolvido com Flor quando sabe que ela é casada consigo. Sammy não se defende, e indica a António que não teve como evitar

Sammy fica surpreso por António lhe dizer que foi a própria Flor que lhe contou da traição, dizendo que ela se quer se queria livrar da chantagem de Maria de Fátima (Rita Pereira). António fica irritado por Sammy dizer que Maria de Fátima gravou um vídeo deles juntos para a chantagear Flor.

Recorde um dos confrontos entre os dois:

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