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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António fica um 'farrapo' e precisa de apoio

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 09:30
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Em «Terra Forte», António (João Catarré) liga para José (Paulo Calatré) a indicar precisar do seu apoio.

António diz dessolado a José que o que mais temia aconteceu, tendo Flor (Benedita Pereira) se envolvido com Sammy (José Fidalgo).

José diz ao irmão que nunca imaginou que Flor se envolvesse com Sammy. O pescador fica incomodado por António lhe dizer que todos já perceberam o seu interesse em Glória (Maria João Pinho) e fica surpreso pelo irmão relatar que foi Flor quem lhe contou a sua traição.

Recorde-se que, para além de marido, António é a pessoa que melhor sabe aconselhar Flor:

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