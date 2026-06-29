Vem aí em «Terra Forte»: António pede desculpa a Flor, mas recebe uma reação inesperada

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) admite a Rosa Maria (Custódia Gallego) que ficou abalada por António já ter seguido em frente com Débora, ainda por cima sendo ela a nova patroa dele. Rosa Maria fica espantada.

António (João Catarré) dirige-se à Açoreana e pede a Marilene para falar com Flor.

Flor diz a Rosa Maria que sempre sentiu Débora interessada em António. António aparece, pede desculpa por ter levado Débora para casa e justifica que tudo aconteceu muito rápido. Flor olha-o com reprovação.

Recorde que Flor suspeitou desta relação no primeiro encontro com Débora: