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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António pede desculpa a Flor, mas recebe uma reação inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 1min
Vem aí em «Terra Forte»: António pede desculpa a Flor, mas recebe uma reação inesperada - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) admite a Rosa Maria (Custódia Gallego) que ficou abalada por António já ter seguido em frente com Débora, ainda por cima sendo ela a nova patroa dele. Rosa Maria fica espantada.

António (João Catarré) dirige-se à Açoreana e pede a Marilene para falar com Flor.

Flor diz a Rosa Maria que sempre sentiu Débora interessada em António. António aparece, pede desculpa por ter levado Débora para casa e justifica que tudo aconteceu muito rápido. Flor olha-o com reprovação.

Recorde que Flor suspeitou desta relação no primeiro encontro com Débora:

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