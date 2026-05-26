Vem aí em «Terra Forte»: António, Sammy ou ficar sozinha? Flor anuncia a sua decisão

Em «Terra Forte», Rosinha admite que gostaria que Flor ficasse com António. Percebendo a tensão, ela e Magui deixam Flor e António a sós para conversarem.

Flor (Benedita Pereira) confronta António (João Catarré) por nunca a ter contactado durante os três anos. Ambos reconhecem que precisam de tomar uma decisão, pois o triângulo amoroso não pode continuar.

Flor entra de mão dada com António e anuncia que já tomaram uma decisão.

Flor e António anunciam que já tomaram uma decisão sobre o rumo das suas vidas. De mãos dadas, explicam que, acima de tudo, permanecem amigos. A revelação de que Flor continuará casada com Sammy (José Fidalgo) deixa todos atónitos.

Recorde o casamento de Flor e Sammy: