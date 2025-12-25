Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:09
Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) assumem oficialmente a Dani (Camy Ribau) estarem a namorar. António (João Catarré), a entrar com José (Paulo Calatré), ouve, questionando Rosinha que conversa é aquela. Rosinha e Dudu olham-no atrapalhados.

António usa o argumento a Rosinha de ela e Dudu não poderem namorar por serem primos, apontando que também não faria sentido nenhum ele ter alguma coisa com Maria de Fátima. Rosinha irrita-se com o discurso de António, virando-lhe costas e saindo com Dudu e Dani. António esboça ar muito frustrado.

Recorde-se que Rosinha tinha acabado a relação com Dudu, pois fez um acordo com a mãe:

Terra Forte

Terra Forte- Maria de Fátima cede a Sammy: «Se me estiveres a mentir, eu mato-te»

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi

Terra Forte
Hoje

Terra Forte- Maria de Fátima está decidida: «Quero o divórcio»

Terra Forte
Hoje

Terra Forte- Jennifer está rendida a Vivi: «É um exemplo de mãe, de determinação»

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
Hoje
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Ontem
1

Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida

A Fazenda
seg, 24 mar
2

Vem aí em «Terra Forte»: A reação de Armando ao descobrir que Babi é filha de Vivi

Terra Forte
Hoje
3

Natal sem erros: o truque essencial para cozer bacalhau no ponto certo

ter, 23 dez
4

Vem aí em «A Protegida»: Encurralada, Mónica teme a verdade quando JD exige respostas

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
ter, 16 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

A Protegida
Ontem

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Ontem

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Ontem

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

"Foi um ano particularmente intenso...": Luisinha Oliveira faz confissão emotiva e deixa promessa para 2026

Hoje

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Ontem

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Ontem

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Ontem

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

ter, 23 dez

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

ter, 23 dez
Mais Fora do Ecrã