Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) assumem oficialmente a Dani (Camy Ribau) estarem a namorar. António (João Catarré), a entrar com José (Paulo Calatré), ouve, questionando Rosinha que conversa é aquela. Rosinha e Dudu olham-no atrapalhados.
António usa o argumento a Rosinha de ela e Dudu não poderem namorar por serem primos, apontando que também não faria sentido nenhum ele ter alguma coisa com Maria de Fátima. Rosinha irrita-se com o discurso de António, virando-lhe costas e saindo com Dudu e Dani. António esboça ar muito frustrado.
Recorde-se que Rosinha tinha acabado a relação com Dudu, pois fez um acordo com a mãe: