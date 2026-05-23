Vem aí em «Terra Forte»: António vai viver com Flor e Sammy

Em «Terra Forte», António (João Catarré) lamenta não ter sabido antes que Flor (Benedita Pereira) estava casada. José (Paulo Calatré) insiste para que ele volte à mansão, acreditando que Flor já teria escolhido Sammy (José Fidalgo) se fosse essa a sua vontade.
Álvaro (José Wallenstein) aconselha Sammy a agir com estratégia para conquistar Flor. Sammy convida António a regressar à Terra Forte, tentando evitar conflitos. António aceita, mas mantém-se desconfiado.
Leumi comenta com Susette que Flor chegou a casa muito triste, afetada pelo regresso de António.
Flor isola-se no quarto e chora ao pensar em António.
António chega à mansão com a família. José estranha as malas cheias de roupa, e António admite ter sido cuidado por uma mulher.
Recorde-se que Flor e Sammy estão casados há poucos meses: