Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

  • Há 1h e 26min
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) avisa que não pretende nada deles, somente querendo saber mais do seu passado. Flor vinca a Rosa Maria (Custódia Gallego) não querer mesmo nada que seja deles. Maria de Fátima surge a dizer que é sim tudo dela. Flor e Maria de Fátima (Rita Pereira) ficam-se a olhar com intensidade.

Maria de Fátima finge uma alegria imensa por reencontrar Flor, abraçando-a a chorar emocionada. Flor afasta-a a dizer não saber quem ela é, com Maria de Fátima a disfarçar o seu alívio por Sammy (José Fidalgo) e Rosa Maria dizerem que Flor não se recorda de nada do seu passado. Flor finge lembrar-se vagamente de tratar Maria de Fátima por Titi. Todos olham expectantes para Rosa Maria a dizer ser fácil de saber se Flor é mesmo sua filha sem terem de recorrer a testes.

Rosa Maria diz que Flor nasceu com um sinal de nascença de uma flor no ombro, tendo sido por isso que lhe deu aquele nome. Flor tira o casaco, confirmando ter mesmo aquele sinal. Rosa abraça-a emocionada. Maria de Fátima finge ficar radiante com aquela revelação, dizendo que finalmente tem a sua irmã de volta, abraçando Sammy já a marcar território. Maria de Fátima assente falsa estar disposta a dividir a herança da família com Flor.

Recorde-se que Maria de Fátima assumiu a vida de Flor:

