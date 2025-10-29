Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) avisa que não pretende nada deles, somente querendo saber mais do seu passado. Flor vinca a Rosa Maria (Custódia Gallego) não querer mesmo nada que seja deles. Maria de Fátima surge a dizer que é sim tudo dela. Flor e Maria de Fátima (Rita Pereira) ficam-se a olhar com intensidade.

Maria de Fátima finge uma alegria imensa por reencontrar Flor, abraçando-a a chorar emocionada. Flor afasta-a a dizer não saber quem ela é, com Maria de Fátima a disfarçar o seu alívio por Sammy (José Fidalgo) e Rosa Maria dizerem que Flor não se recorda de nada do seu passado. Flor finge lembrar-se vagamente de tratar Maria de Fátima por Titi. Todos olham expectantes para Rosa Maria a dizer ser fácil de saber se Flor é mesmo sua filha sem terem de recorrer a testes.

Rosa Maria diz que Flor nasceu com um sinal de nascença de uma flor no ombro, tendo sido por isso que lhe deu aquele nome. Flor tira o casaco, confirmando ter mesmo aquele sinal. Rosa abraça-a emocionada. Maria de Fátima finge ficar radiante com aquela revelação, dizendo que finalmente tem a sua irmã de volta, abraçando Sammy já a marcar território. Maria de Fátima assente falsa estar disposta a dividir a herança da família com Flor.

Recorde-se que Maria de Fátima assumiu a vida de Flor: