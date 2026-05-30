Vem aí em «Terra Forte»: Após tentar agredir Glória, Marcus é levado pela polícia

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) informa Marcus (Vitor Hugo) de que terá de sair de casa. Ele reage magoado, mas ela e Eva mantêm-se inflexíveis.

Determinada, Vivi (Sofia Nicholson) prepara-se para expulsar Marcus, com o apoio de Armando e outros. Paralelamente, António revela a José a intenção de se mudar para o bairro, recordando com carinho o tempo passado ali.

A tentativa de expulsão de Marcus torna-se caótica, com Vivi e Luzilei a tentarem forçá-lo a sair, perante o olhar atónito de Glória e Eva.

A situação atinge o limite quando Marcus agride Glória. José intervém de imediato, derrubando-o, e a polícia chega para o prender. Ele é levado pelas autoridades.

De relembrar que, ainda agora, Marcus tinha regressado a casa: