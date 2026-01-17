Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) entrega um cheque de avultada quantia a Babi (Melissa Matos), que sorri radiante, dizendo que depois daquilo a relação deles vai ficar ainda mais forte. Estaca surpresa por Armando dizer que aquilo significa sim o fim daquele envolvimento.

Armando diz a Babi que ela não errou em nada com ele, somente tendo percebido não fazer sentido andar com uma rapariga tão jovem como ela, que tem uma vida inteira para encontrar alguém que goste de verdade. Babi recrimina Armando por a estar a deixar numa altura tão difícil para si, saindo magoada. Armando esboça ar aliviado.

Recorde-se que a relação deles já não era segredo: