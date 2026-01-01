Vem aí em «Terra Forte»: Armando vai a casa de Marcus e faz-lhe uma proposta bombástica

Em «Terra Forte», Kadu (Vicente Ramirez) chega a casa com Marcus (Vitor Hugo) e começa a desconfiar da suposta amizade dele com Glória (Maria João Pinho). Pouco depois, Marcus recebe a visita de Armando (Ricardo Carriço).

Armando garante a Marcus que não está ali para julgá-lo e propõe que ele abandone o processo contra a Komibem em troca de deixar casa e dinheiro para os filhos.

Marcus prepara-se para deixar a casa e mudar-se para o apartamento de Glória, que o encoraja a aceitar o acordo de Armando para se livrar dos problemas. Kadu observa o pai e afasta-se de bicicleta sem querer falar com ele.

Recorde-se como tudo começou: