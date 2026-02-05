Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 26min
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo - TVI
Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler) e Vini (Gustavo Alves) entram com Armando (Ricardo Carriço) e o advogado para falarem com Marcus (Vitor Hugo), que fica surpreso por os ver ali em casa.

Todos dizem a Marcus que ele tem de respeitar o acordo que fez com Armando e sair daquela casa. Marcus limita-se a sorrir divertido, dizendo que não vai obedecer a um homem que anda com raparigas mais novas.

Marcus continua a humilhar Armando. Dr. Iago diz a Armando que sem o documento, não vão conseguir expulsar Marcus de casa. Armando fica inconformado.

