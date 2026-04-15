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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: As imagens nunca antes vistas de Leumi e Adelaide apaixonados

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 52min
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) conta a Álvaro (José Wallenstein) que Leumi (Cassiano Carneiro) é primo de Laert, e veio trabalhar para a mansão com o intuito de se vingar de Maria de Fátima (Rita Pereira).

Manuel (António Capelo) fica em choque por Rufino (Vitor Norte) lhe dizer que Maria de Fátima pode ter planeado tudo para ser adotada por ele e tentado matar Flor e Adelaide (Lucinda Loureiro) para se tornar uma Terra Forte.

Sammy diz a Álvaro que acredita em tudo o que Leumi lhe disse sobre Maria de Fátima, mesmo não tendo provas. Sammy assume quer separar-se, mas o pai insiste que ele não o pode fazer antes de recuperem uma parte do que os Terra Forte lhes roubaram

Leumi vê nostálgico fotografias que tirou a Adelaide. Esboça ar determinado de quem quer fazer justiça por ela.

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